Принято несколько месяцев назад, – Мерц о снятии Украиной ограничений на дальнобойные удары

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины со стороны Германии, Великобритании, Франции и США. Как он позже уточнил, данное решение было принято еще несколько месяцев назад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit Online.

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Мерц заявил, что Украина также должна иметь право применять оружие против военных целей на территории России.

"Больше нет никаких ограничений по дальности оружия, которое поставляется в Украину – ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни с нашей стороны. И со стороны американцев также", – сказал канцлер Германии накануне.

После этого Мерцу пришлось уточнить, что речь идет о старых решениях.

Вице-канцлер ФРГ, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль также заявил, что никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки решений предыдущего правительства, нет.

"Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, которые выходят за рамки предыдущей политики правительства, нет", – сказал Клингбайль.

Позицию Мерца критикуют в Германии. Так, представитель СДПГ по внешнеполитическим вопросам Ральф Штегнер назвал заявление канцлера о возможности использования Украиной немецкого оружия для ударов по российским военным объектам "таким, не помогающим". Он считает, что такие действия "ошибочны", и призвал сосредоточиться только на дипломатических усилиях.