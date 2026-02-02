"Остроумные" шутки Трампа на вечере элит: лидер "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США

В воскресенье, 1 февраля, президент Трамп выступил с речью на элитном ужине в Alfalfa Club в Вашингтоне. Там, в шутку, присоединил Канаду, Венесуэлу и Гренландию к США.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Что известно о шутках Трампа на закрытом вечере элит?

На закрытом вечере с политиками, бизнесменами и представителями элиты в Alfalfa Club в Вашингтоне Дональд Трамп определился серией неоднозначных политических шуток.

По информации издания, глава Белого дома в шутку заявил, что не собирается вторгаться в Гренландию, он планирует "купить" остров и сделать его 52-м штатом США.

Я никогда не намеревался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м,

– сказал в шутку президент США.

Шутки Трампа вызвали смешанную реакцию аудитории – некоторые смеялись, впрочем большую часть зала накрыла молчание с заметными паузами. Это подчеркнуло сложность восприятия таких заявлений среди элитной публики.

В то же время стоит заметить, что такая риторика главы США является достаточно привычной. Ранее он неоднократно делал громкие и гиперболизированные заявления по острову и даже иронизировал над статусом Канады, не переходя при этом к реальным действиям.

Также во время своего выступления Трамп не упустил возможности пошутить над своими политическими оппонентами. Он высказался относительно возможного судебного иска против нового руководителя Федеральной резервной системы, впоследствии сообщив, что и это заявление было иронией.

Что пошатнуло президентское кресло Трампа?

Политолог-американистка Александра Филипенко заявила, что Трампу стоит беспокоиться за свое лидерское кресло. Сейчас из-за миграционной политики Трампа и действия Миграционной и таможенной службы в Штатах начались масштабные протесты.

По словам Филипенко, советник Трампа Стивен Миллер еще в мае 2025 года начал требовать от каждого штата статистики по депортации нелегальных мигрантов. Они хотели, чтобы за год из США выдворили 1 миллион таких лиц. Впрочем, им удалось депортировать только 600 тысяч.

В результате агрессивной политики Трампа, ICE убило двух американцев во время протестов. Это еще больше настроило общество против миграционной службы.