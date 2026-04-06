Трамп заявил, что не собирается присоединять Канаду к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжения в Канаду не будет. Он добавил, что отказывается от шуток о том, что страна "станет 51 штатом".

Президент Трамп поставил под сомнение, признают ли канадцы до сих пор короля главой государства. Об этом сообщили в The Telegraph.

Что Трамп сказал о Канаде?

Президент США заявил биографу королевской семьи, что он "не может справиться" с 200 годами истории за оставшийся срок своего пребывания в должности.

Но у них (у канадцев – 24 Канал) ужасные политики. Они добры ко мне в лицо, а потом говорят плохие вещи за моей спиной,

– отметил Трамп.

В 2025 году Трамп часто "шутил" о присоединении Канады к США как 51 штата. Он утверждал, что это якобы снизит налоги для канадцев и улучшит их военную защиту.

Также во время интервью Трампа для британского журналиста Роберта Гардмана, тот якобы попросил лидера США "оставить в покое Канаду". Гардман отметил, что такие "действия и шутки" со стороны Трампа очень разочаруют короля Чарльза.

