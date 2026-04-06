Президент Трамп поставил под сомнение, признают ли канадцы до сих пор короля главой государства. Об этом сообщили в The Telegraph.
Что Трамп сказал о Канаде?
Президент США заявил биографу королевской семьи, что он "не может справиться" с 200 годами истории за оставшийся срок своего пребывания в должности.
Но у них (у канадцев – 24 Канал) ужасные политики. Они добры ко мне в лицо, а потом говорят плохие вещи за моей спиной,
– отметил Трамп.
В 2025 году Трамп часто "шутил" о присоединении Канады к США как 51 штата. Он утверждал, что это якобы снизит налоги для канадцев и улучшит их военную защиту.
Также во время интервью Трампа для британского журналиста Роберта Гардмана, тот якобы попросил лидера США "оставить в покое Канаду". Гардман отметил, что такие "действия и шутки" со стороны Трампа очень разочаруют короля Чарльза.
