Президент Трамп поставив під сумнів, чи канадці досі визнають короля главою держави. Про це повідомили в The Telegraph.

Що Трамп сказав про Канаду?

Президент США заявив біографу королівської родини, що він "не може впоратися" з 200 роками історії за решту терміну свого перебування на посаді.

Але в них (в канадців – 24 Канал) жахливі політики. Вони добрі до мене в обличчя, а потім говорять погані речі за моєю спиною,

– зазначив Трамп.

У 2025 році Трамп часто "жартував" про приєднання Канади до США як 51 штату. Він стверджував, що це нібито знизить податки для канадців і покращить їхній військовий захист.

Також під час інтерв'ю Трампа для британського журналіста Роберта Гардмана, той нібито попросив лідера США "залишити у спокої Канаду". Гардман наголосив, що такі "дії та жарти" з боку Трампа дуже розчарують короля Чарльза.

Останні новини про заяви Трампа