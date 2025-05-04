Польша пытается перевооружиться, но имеет некоторые проблемы с производством, – FT

Польша планирует нарастить производство собственного оружия. Государственный конгломерат PGZ не справляется даже с потребностями Вооруженных сил страны, которые существуют сейчас.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Производство оружия в Польше тормозится из-за проблем

Польша – одна из стран НАТО, которая является лидером по военным расходам. Однако производство оружия в государстве не отличается успехами. Сейчас Польша планирует усилить выпуск нового собственного вооружения из-за изменения внешнеполитического курса США и войны России против Украины.

Так несколько увеличилось производство оружия на заводе в Невядуве. Таким образом польская оборонная сфера будет иметь меньшую зависимость от США, а страна сможет дальше помогать НАТО и Европейскому Союзу поддерживать Украину.

Завод 80 гектаров по площади ранее использовался для производства советского оружия. Теперь там только заброшенные полигоны и здания.

Однако проблема в том, что мелких производителей оружия вытесняет Польская группа по вооружениям. Предприятие производит не только вооружение, но и предметы первой необходимости, к примеру ботинки и каски. Группа хотя и большая, но не тянет массовое производство.

Не в моем характере говорить, что все до меня были неправы, но в этом случае они действительно потерпели неудачу - они не развили польскую военную промышленность,

– сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Отметим! В 2025 году Польша выделила 4,7% ВВП на оборону.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик призвал государственную власть отдавать польским производителям 50% средств, выделенных на военную технику.

Предприниматель-миллиардер, консультирующий премьера Польши Дональда Туска по вопросам дерегулирования Рафал Бжоска говорит, что тогда государство должно будет открывать военные закупки.

В Польше ничего не производилось частным бизнесом, а в США F-35 и все остальное производят частные компании, а не государство,

– подчеркнул он.

Сейчас Польша все еще является зависимой от американской оборонной промышленности, ведь закупает оружие в США. За последний месяц страны заключили соглашение на 2 миллиарда долларов по усилению систем ПВО Patriot, а еще 1,3 миллиарда долларов пойдут на закупку ракет класса "воздух-воздух".

Польский оружейник Ярослав Крук считает, что оружие из Соединенных Штатов все равно будет идти в Польшу, даже если увеличится количество отечественных производителей.

Наши политики могут выступать с публичными речами о том, чтобы сделать все более польским, но когда им потом позвонят из Вашингтона, они подпишут контракт с США,

– отметил Крук.

Напомним, Польша будет сотрудничать в сфере безопасности с Францией. 9 мая страны подпишут договор, который охватит оборонные и экономические вопросы. Польская Республика продолжает заключать соглашения с другими ядерными союзниками, кроме США.