Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Виробництво зброї у Польщі гальмується через проблеми

Польща – одна з країн НАТО, яка є лідером за військовими витратами. Однак виробництво зброї в державі не вирізняється успіхами. Зараз Польща планує посилити випуск нового власного озброєння через зміни зовнішньополітичного курсу США і війни Росії проти України.

Так дещо збільшилося виробництво зброї на заводі в Нев'ядуві. Таким чином польська оборонна сфера матиме меншу залежність від США, а країна зможе далі допомагати НАТО та Європейському Союзу підтримувати Україну.

Завод 80 гектарів за площею раніше використовувався для виробництва радянської зброї. Тепер там лише занедбані полігони й будівлі.

Однак проблема в тому, що дрібних виробників зброї витісняє Польська група з озброєнь. Підприємство виготовляє не лише озброєння, а й предмети першої потреби, до прикладу черевики та каски. Група хоча й велика, але не тягне масове виробництво.

Не в моєму характері говорити, що всі до мене були неправі, але в цьому випадку вони дійсно зазнали невдачі - вони не розвинули польську військову промисловість,

– сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Зазначимо! У 2025 році Польща виділила 4,7% ВВП на оборону.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик закликав державну владу віддавати польським виробникам 50% коштів, виділених на військову техніку.

Підприємець-мільярдер, який консультує прем'єра Польщі Дональда Туска з питань дерегулювання Рафал Бжоска говорить, що тоді держава повинна буде відкривати військові закупівлі.

У Польщі нічого не вироблялося приватним бізнесом, а в США F-35 і все інше виробляють приватні компанії, а не держава,

– наголосив він.

Наразі Польща все ще є залежною від американської оборонної промисловості, адже закуповує зброю у США. За останній місяць країни уклали угоду на 2 мільярди доларів щодо посилення систем ППО Patriot, а ще 1,3 мільярда доларів підуть на закупівлю ракет класу "повітря-повітря".

Польський зброяр Ярослав Крук вважає, що зброя зі Сполучених Штатів все одно буде йти до Польщі, навіть якщо збільшиться кількість вітчизняних виробників.

Наші політики можуть виступати з публічними промовами про те, щоб зробити все більш польським, але коли їм потім зателефонують із Вашингтона, вони підпишуть контракт зі США,

– зауважив Крук.

Нагадаємо, Польща співпрацюватиме у сфері безпеки із Францією. 9 травня країни підпишуть договір, який охопить оборонні та економічні питання. Польська Республіка продовжує укладати угоди з іншими ядерними союзниками, окрім США.