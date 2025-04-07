ВПК России в 2022 году включало 1400 предприятий, теперь там работает 4,5 миллиона людей, – СМИ

Аналитический центр RUSI обнародовал новый доклад, посвященный тому, как Россия еще больше пытается привлечь своих людей и экономику в войну против Украины. Эксперты увидели увеличение количества людей в российской оборонке, а также продолжает мобилизовать ресурсы для захватнических действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор отчета от Defense Express.

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Как изменился ВПК врага за 3 года войны

В докладе указано, что по состоянию на май 2022 года российский ВПК насчитывал аж 1 400 предприятий, преимущественно государственной собственности. Теперь численность персонала оборонки страны-агрессора составляет аж 4,5 миллиона человек.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что Россия хотя и не создавала новую промышленную базу для полномасштабной войны против Украины, в результате своевременного принятия решений по "переводу на военные рельсы" имеющейся промышленности россияне сумели "выиграть время" и получить ресурсное преимущество над цивилизованным миром,

– рассказали журналисты.

В этом контексте имеет интересный вид распределение. Из упомянутого количества в 1 400 предприятий оборонно-промышленного комплекса России 75% являются непосредственно производственными, а остальные 25% – научно-исследовательскими.

Если разбирать систему управления государственным сегментом российского военно-промышленного комплекса, то там:

977 предприятий (преимущественно из структуры корпорации "Ростех") принадлежат сфере управления "Минпромторга России";

166 предприятий напрямую подчинены Минобороны страны-агрессора;

80 предприятий принадлежали корпорации "Роскосмос";

43 предприятия входили в структуру корпорации "Росатом".

Журналисты также обращают внимание, что в промежуток с 2000 по 2022 год Россия нарастила оборонные затраты минимум на 227%, что, в частности, позволило сохранить хотя бы часть военно-промышленной базы, которая досталась "в наследство" от СССР.

В то же время страны Запада сокращали свои военные затраты, утешая себя мыслью, что размер экономики России значительно меньше аналогичного показателя даже по Италии.

"Если исходить из приведенных в докладе RUSI данных, то получается, что военно-промышленный комплекс занимает 25% из всего 4000 государственных предприятий РФ, что в свою очередь могло диктовать чисто "советские" методы "кнута и пряника" по переводу промышленности на "военные рельсы", которые были приняты в течение марта – июля 2022 года", – говорится в материале.

Среди этих "методов" оккупантов были:

уголовное наказание за невыполнение госзаказа;

запрет отказываться от контрактов по государственному военному заказу;

переход на 12-часовой рабочий день с 6-дневной рабочей неделей;

отказ от тендерных закупок и государственное регулирование цен на военную продукцию.

В то же время предприятия российской оборонки начали ускоренно получать дополнительное финансирование из госбюджета и/или льготное кредитование от банков на уровне 6% годовых (в то время, как гражданский сектор кредитуется под 18% годовых). Кроме того, в ход пошли формально "гражданские" программы российского правительства как источники скрытого финансирования для ВПК.

Такие решения нашли свое конкретное проявление в следующих цифрах. Например, по итогам 2023 года госкорпорация "Ростех" нарастила валовой доход на треть или до 30 миллиардов долларов за счет выполнения государственного военного заказа. Но при этом чистая прибыль корпорации составила лишь 2,68%,

– говорится в статье.

Журналисты резюмируют, что из этого всего Кремль смог получить "выигрыш во времени" минимум в 4 месяца, по сравнению с цивилизованным миром. А это в свою очередь дало руководству России уверенность в том, что оно сможет победить в затяжной войне против Украины.