Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, добавив, что эти меньшие предприятия доставляют крупным холдингам сталь, оборудование, запчасти. Те обещают им заплатить, но этого не делают, объясняя, что сами еще не получили всю сумму денег за заказ от государства.

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В банках России драконовские проценты на кредиты

Россия постоянно оттягивает финальную платежку, а на те 25%, которые платит – смешная сумма. Ее не хватает даже самому предприятию, чтобы дальше выживать. Если бы кредитная ставка была 10 – 12%, то поставщики и смежные предприятия, которые работают с крупными оборонными холдингами, могли бы перекредитоваться.

Они могли бы взять кредит в банке, а потом его вернуть, когда получат средства за заказ, но банки дают их под 35%. А это означает, что вся прибыль просто обнулится при таком проценте кредита,

– объяснил Ширяев.

То есть эти маленькие фирмы и поставщики, которые работают сегодня на крупные предприятия ВПК, не могут получить денег ни от банка, ни от тех холдингов, которые должны им заплатить. Они, со слов экономического обозревателя, находятся на грани банкротства.

Стоит принимать во внимание и то, что у них без того уже есть кредиты, которые они брали раньше и которые надо выплачивать банкам. Соответственно, им не хватает денег. Эта ситуация, как отметил Ширяев, грозит тем, что смежные компании госкорпораций и предприятий ВПК начнут загибаться, банки перестанут получать обслуживание своих кредитов, которые они выдали.

"Соответственно, а чем они будут рассчитываться с вкладчиками, которые прибегут в момент, когда поймут, что в экономике происходит что-то не то. Существует проблема неплатежей. Чтобы их расшить, надо постоянно вбрасывать новые деньги", – озвучил экономический обозреватель.

Что происходит с бюджетом России?

Россия в этой сложной ситуации могла бы повысить аванс с 25% до 75%, чтобы ВПК и госкорпорации имели деньги и возможность рассчитываться со смежными предприятиями и поставщиками, но есть одно "но". В российской казне образовалась "дыра".

Дефицит бюджета за первые два месяца составляет 2,7 триллиона рублей (примерно 30 миллиардов долларов). У бюджета нет возможности вложить еще денег в это колесо, чтобы оно крутилось. Эту проблему невозможно решить,

– подытожил Ширяев.

Напомним, доктор экономических наук Игорь Липсиц высказал мнение, что в России начался процесс стагфляции, а "пустые" деньги, которые страна-агрессор печатает, разваливают российскую экономику. Чтобы они не развалили ее окончательно, Центробанк под руководством Набиуллиной периодически повышает ключевую ставку (сейчас она на уровне 21%). Соответственно банки ее повышают по депозитам, а это вызывает в России другую проблему.