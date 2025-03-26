Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в разговоре с 24 Каналом отметил, что США фактически отказались от своих обязанностей по Будапештскому меморандуму. Ранее Владимир Зеленский предложил вернуть Украине ядерный статус, если страну не принимают в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио ответил президенту Украины, что "нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше".

Читайте также Новая ядерная гонка? Возрастет ли количество ядерных государств в мире из-за новой политики США

Это заявление сделано специально

Гудков считает, что в Белом доме есть консолидированная позиция по Украине. Она формируется на основе совещаний в администрации Дональда Трампа и соответствующих выводах, которые они делают.

Поэтому это не личное мнение спецпредставителя президента США Ричарда Гренелла,

– подчеркнул он.

Когда в США заявляют, что Украина не обладала ядерным оружием, то это, по его мнению, не так. Оно принадлежало трем советским республикам – Украине, России и Беларуси, которые были членами Организации Объединенных Наций.

Важно! В соответствии с Будапештским меморандумом, который был подписан в 1994 году, Украина добровольно отказалась от ядерного арсенала в обмен на международные гарантии безопасности. США, Великобритания и Россия выступили гарантами и обязались: уважать суверенитет и территориальную целостность Украины; воздерживаться от применения силы или экономического давления; оказывать помощь в случае угрозы ее безопасности.

Это было сделано специально, чтобы укрепить позиции Советского Союза и чтобы придать значимости Украине, России и Беларуси как якобы самостоятельным странам. Поэтому им дали собственное ядерное оружие. Это была такая примитивная хитрость, как отметил оппозиционный политик, с которой согласились тогдашние союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции.

Понятно, по его словам, что и фактически, и юридически Украина обладала ядерным оружием, поскольку создавался ядерный щит всеми гражданами СССР и по большому счету все республики могли претендовать на ядерный статус.

Поэтому это заявление Гренелла сделано специально и направлено на то, чтобы разговоры о том, что Украина имеет и может восстановить свой ядерный потенциал, были бы заранее обречены на неудачу,

– объяснил Геннадий Гудков.

Если Украина от отчаяния заявит, что создает собственное ядерное оружие, то США ответят, что они уже имеют позицию по этому вопросу. Вашингтон считает, что Киев не имел ядерного оружия и что его дали лишь "временно подержать", а потом вернули хозяину.

Продолжается очень плохая игра, по словам оппозиционера, которая свидетельствует о том, что Трамп является большим союзником России, чем Украины.

Напомним, что специальный представитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Украина якобы никогда не владела ядерным оружием, а вернула его России, ведь боезаряды "всегда принадлежали" Москве. Также, по его словам, Киев не имел права собственности на ядерный арсенал, который находился на украинской территории после распада СССР.