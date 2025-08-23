Стремятся увеличить производство: Россия хочет вырабатывать более 6000 "Шахедов" в месяц, – CNN
- Россия планирует увеличить производство беспилотников "Шахед" до более 6 тысяч в месяц, что дешевле чем их покупка в Иране.
- В то же время точность ударов российских дронов значительно возросла, в частности уровень попаданий вырос до 20% в 2025 году, в частности с апреля.
Данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Россия стремится нарастить собственное изготовление ударных беспилотников типа "Шахед", увеличив производство до более 6 тысяч дронов в месяц.
Изготовление соответствующих средств на месте является для Москвы гораздо более дешевым вариантом, чем как это было в начале полномасштабной войны, когда БпЛА покупали в Иране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Вторая тревога за утро в Киеве: где летели "Шахеды"
Как Россия хочет увеличить собственное производство БпЛА?
По данным источника, если в 2022 году Россия платила около 200 тысяч долларов за один такой беспилотник, то в 2025-м благодаря массовому производству на заводе "Алабуга" в Татарстане цена снизилась до почти 70 тысяч долларов.
Данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствуют, что стоимость одного Shahed-136 составляет от 20 до 50 тысяч долларов. Интересно, что стоимость одного перехватчика зенитных ракет может быть более 3 миллионов долларов.
Аналитики говорят, что точность ударов дронов резко возросла. Например, по словам эксперта CSIS Ясира Атала, с апреля уровень попаданий почти удвоился и сейчас достигает около 20%, тогда как в 2024 году он не превышал 10%.
Неважно, поразил ли отдельный "Шахед" свою цель. Важно то, насколько сильно это оружие террора влияет на мирное население и какую нагрузку оно создает для систем противовоздушной обороны,
– говорят в CSIS.
Таким образом, по мнению аналитика, тактика российских сил сейчас заключается в соблюдении постоянного давления на Украину, и их стратегия, по его словам, теперь "все больше фокусируется" на соответствующем истощении.
По данным CNN, из-за дефицита возможностей авиации Украина и Россия совершенствуют дроны, в частности работают над аппаратами с искусственным интеллектом и беспилотниками-перехватчиками как более дешевой альтернативой ракетам.
Что известно об усилении производства дронов России?
На днях Зеленский рассказал о серьезной проблеме в сфере производства БпЛА. По его словам, россияне увеличили использование дронов, тогда как Украина из-за нехватки финансов не смогла нарастить свое производство.
Также уже сообщали, что Россия модернизировала разведывательные дроны "Гербера", добавив осколочную боевую часть. Согласно обнародованной информации, заряд дронов может быть активирован при снятии крышки.
Кроме того, в ГУР сообщали, что Россия применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для ПВО.