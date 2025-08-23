Данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Россия стремится нарастить собственное изготовление ударных беспилотников типа "Шахед", увеличив производство до более 6 тысяч дронов в месяц.

Изготовление соответствующих средств на месте является для Москвы гораздо более дешевым вариантом, чем как это было в начале полномасштабной войны, когда БпЛА покупали в Иране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Вторая тревога за утро в Киеве: где летели "Шахеды"

Как Россия хочет увеличить собственное производство БпЛА?

По данным источника, если в 2022 году Россия платила около 200 тысяч долларов за один такой беспилотник, то в 2025-м благодаря массовому производству на заводе "Алабуга" в Татарстане цена снизилась до почти 70 тысяч долларов.

Данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствуют, что стоимость одного Shahed-136 составляет от 20 до 50 тысяч долларов. Интересно, что стоимость одного перехватчика зенитных ракет может быть более 3 миллионов долларов.

Аналитики говорят, что точность ударов дронов резко возросла. Например, по словам эксперта CSIS Ясира Атала, с апреля уровень попаданий почти удвоился и сейчас достигает около 20%, тогда как в 2024 году он не превышал 10%.

Неважно, поразил ли отдельный "Шахед" свою цель. Важно то, насколько сильно это оружие террора влияет на мирное население и какую нагрузку оно создает для систем противовоздушной обороны,

– говорят в CSIS.

Таким образом, по мнению аналитика, тактика российских сил сейчас заключается в соблюдении постоянного давления на Украину, и их стратегия, по его словам, теперь "все больше фокусируется" на соответствующем истощении.

По данным CNN, из-за дефицита возможностей авиации Украина и Россия совершенствуют дроны, в частности работают над аппаратами с искусственным интеллектом и беспилотниками-перехватчиками как более дешевой альтернативой ракетам.

Что известно об усилении производства дронов России?