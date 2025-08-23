Дані української військової розвідки свідчать про те, що Росія прагне наростити власне виготовлення ударних безпілотників типу "Шахед", збільшивши виробництво до понад 6 тисяч дронів на місяць.

Виготовлення відповідних засобів на місці є для Москви набагато дешевшим варіантом, ніж як це було на початку повномасштабної війни, коли БпЛА купували в Ірані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Як Росія хоче збільшити власне виробництво БпЛА?

За даними джерела, якщо у 2022 році Росія платила близько 200 тисяч доларів за один такий безпілотник, то у 2025-му завдяки масовому виробництву на заводі "Алабуга" в Татарстані ціна знизилася до майже 70 тисяч доларів.

Дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) свідчать, що вартість одного Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч доларів. Цікаво, що вартість одного перехоплювача зенітних ракет може бути понад 3 мільйони доларів.

Аналітики кажуть, що точність ударів дронів різко зросла. Наприклад, за словами експерта CSIS Ясіра Атала, з квітня рівень влучань майже подвоївся і нині сягає близько 20%, хоча у 2024 році він не перевищував 10%.

Неважливо, чи вразив окремий "Шахед" свою ціль. Важливим є те, наскільки сильно ця зброя терору впливає на мирне населення та яке навантаження вона створює для систем протиповітряної оборони,

– кажуть у CSIS.

Отже, на думку аналітика, тактика російських сил наразі полягає у дотриманні постійного тиску на Україну, і їхня стратегія, за його словами, тепер дедалі більше фокусується на відповідному виснаженні.

За даними CNN, через дефіцит можливостей авіації Україна та Росія вдосконалюють дрони, зокрема працюють над апаратами зі штучним інтелектом і безпілотниками-перехоплювачами як дешевшою альтернативою ракетам.

Що відомо про посилення виробництва дронів Росії?