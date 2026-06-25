Возможную причастность Орбана к задержанию инкассаторов Ощада расследует венгерская прокуратура, – СМИ

Прокуратура Венгрии расследует возможную причастность бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана и его соратников к захвату сотрудников украинского Ощадбанка.

Подробности дела сообщает портал 444.hu.

К теме "Наследник Орбана": экономист объяснил, чем продиктована антиукраинская позиция Навроцкого

Как проверяют возможную причастность Орбана и его соратников к делу о "золотом конвое"?

Журналисты получили в своё распоряжение документ прокуратуры, в котором содержится конкретный список лиц, чью возможную уголовную ответственность предстоит проверить в рамках дела о задержании украинских инкассаторов.

Среди упомянутых фигурируют, в частности, экс-премьер-министр Виктор Орбан, а также бывшие высокопоставленные чиновники: государственный секретарь Орш Фаркаш, экс-глава Контртеррористического центра Янош Гайду и бывший заместитель руководителя налогово-таможенной службы NAV Тамаш Деметер.

В документе отмечается, что их нельзя допросить в качестве свидетелей в обычном порядке – это должно происходить через соответствующие процессуальные механизмы. В отношении Фаркаша и Гайду речь идет об обоснованности допроса уже в статусе подозреваемых.

Ранее уже появлялась информация о том, что оба они находились в здании TEK в день операции, в составе оперативного штаба, из которого координировались задержания украинских инкассаторов и последующие допросы.

Расследование ведет столичная прокуратура по подозрению в незаконном лишении свободы и злоупотреблении властью. Журналисты обратились в Генпрокуратуру для проверки подлинности документа, и там его подлинность фактически не опровергли.

В рамках прокурорского расследования в ближайшее время ожидаются существенные результаты, о которых прокуратура предоставит подробную информацию,

– резюмировали в ведомстве.

Что этому предшествовало?

Петер Мадяр распорядился срочно провести внутреннюю проверку по делу так называемого "золотого конвоя" – задержания автомобилей Ощадбанка, перевозивших наличные деньги и золото.

Отдельно он призвал генерального прокурора оперативно прокомментировать ситуацию, предположив, что его потенциальный уход с должности может быть связан с этим скандалом. По данным журналистов, во внутренних документах фиксируются возможные нарушения в ходе операции: сомнительные основания для задержания, проблемы с участием силовиков, отсутствие консульской защиты и незаконное удержание средств.

Также говорится о том, что задержание свидетелей могло быть неправомерным, а изъятые деньги некоторое время удерживались без надлежащих решений и с процессуальными нарушениями