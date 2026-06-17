Об этом сообщает венгерское издание Index.

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Что известно о расследовании резонансного дела?

Петер Мадьяр сообщил о своем приказе утром в среду, 17 июня.

По словам премьера, проверка должна пройти в Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии, Контртеррористическом центре и соответствующих службах. Он также призвал генерального прокурора немедленно высказаться по этому делу.

Генеральный прокурор также должен немедленно высказаться по этому вопросу,

– добавил Мадьяр.