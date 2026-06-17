Про це повідомляє угорське видання Index.

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Що відомо про розслідування резонансної справи?

Петер Мадяр повідомив про свій наказ зранку в середу, 17 червня.

За словами прем'єра, перевірка має відбутися у Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, Контртерористичному центрі та відповідних службах. Він також закликав генерального прокурора негайно висловитися щодо цієї справи.

Генеральний прокурор також повинен негайно висловитися з цього питання,

– додав Мадяр.

Як повідомляють журналісти, у внутрішньому звіті NAV було зафіксовано низку правових недоліків і порушень під час затримання українських автомобілів Ощадбанку.

Зокрема, в документі йдеться про порушення щодо підстав для самої операції, участі Контртерористичного центру, затримання українців та вилучення коштів Ощадбанку.