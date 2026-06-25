Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, чем обусловлена позиция Навроцкого в отношении Украины. По его словам, она напоминает линию Орбана: жесткие заявления работают на внутренний рейтинг, а за ними стоят не только исторические споры, но и экономические интересы польских избирателей.

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Навроцкий работает на внутреннего избирателя

Антиукраинская позиция Навроцкого не возникла сама по себе. Ее следует рассматривать в контексте польской внутренней борьбы, где в преддверии парламентских выборов партия "Право и справедливость" пытается укрепить свои позиции. Особенно активно она работает с аграрным электоратом, для которого тема Украины в ЕС и доступа украинской продукции на рынок является очень чувствительной.

Сейчас мы наблюдаем явное раскачивание лодки господином Навроцким. Создается ощущение, что он является правопреемником господина Орбана,

– отметил Пендзин.

По его словам, жесткие заявления в отношении Украины соответствуют нынешней политической линии Навроцкого и его партии. Речь идет не только об исторических спорах или символических жестах, но и о борьбе за избирателя, который боится конкуренции с украинским аграрным сектором.

Из 29 миллионов избирателей Польши примерно 12 миллионов имеют непосредственное отношение к фермерскому хозяйству,

– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Польские фермеры не хотят видеть украинскую сельскохозяйственную продукцию на своем рынке, поскольку понимают, что вступление Украины в ЕС может изменить баланс субсидий. Значительная часть бюджета Евросоюза идет именно на поддержку аграриев, а Польша уже получает миллиарды евро таких выплат.

Поляки получили 6,5 миллиарда евро аграрных дотаций. Это не кредиты, это просто бесплатные деньги,

– подчеркнул Пендзин.

Навроцкий становится выразителем интересов конкретной социальной группы. Его риторика в отношении Украины меняется не только из-за идеологии, но и из-за политической необходимости мобилизовать избирателей, для которых украинская конкуренция представляется угрозой.

Риторика изменилась вместе с политической выгодой

Позиция Навроцкого в отношении Украины показательна ещё и потому, что раньше он говорил иначе. Как историк, он признавал право каждого государства и нации определять тех, кого она считает борцами за независимость. В частности, это касалось украинского взгляда на деятелей УПА.

Он говорил, что любое государство, любая нация имеет право определять тех, кто, с её точки зрения, боролся за её независимость,

– напомнил Пендзин.

Теперь риторика стала значительно жестче, потому что Навроцкий действует уже не как историк, а как политический игрок в польской внутренней борьбе. В этом контексте Пендзин упомянул и ситуацию вокруг конференции по восстановлению Украины в Гданьске, куда Навроцкого не пригласили, зато участвует премьер-министр Дональд Туск.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Совершенно иная риторика. Просто место, на котором сидишь, определяет политическую позицию,

– отметил экономист.

Отдельная тема — деньги, которые Польша рассчитывает получить из Европейского фонда мира. По словам Пендзина, Варшава передавала Украине старое советское оружие, причем не весь объём, о котором шла речь, а теперь считает, что имеет право на компенсацию части его стоимости.

Поляки передавали Украине старое советское оружие. МиГ-29 так и не передали до конца, по большому счету,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Польская сторона, по его словам, претендует на возмещение 40% стоимости этого оружия из Европейского фонда мира. В то же время в заявлениях польских чиновников эти средства представляются как исключительно польские, хотя фонд пополняли и другие страны Европы.

Пендзин объяснил позицию Навроцкого в отношении Украины: смотрите видео