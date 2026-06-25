Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, чим продиктована позиція Навроцького щодо України. За його словами, вона нагадує лінію Орбана: жорсткі заяви працюють на внутрішній рейтинг, а за ними стоять не лише історичні суперечки, а й економічні інтереси польських виборців.

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Навроцький працює на внутрішнього виборця

Антиукраїнська позиція Навроцького не виникла сама по собі. Її варто розглядати в контексті польської внутрішньої боротьби, де напередодні парламентських виборів партія "Право і справедливість" намагається посилити свої позиції. Особливо активно вона працює з аграрним електоратом, для якого тема України в ЄС і доступу української продукції на ринок є дуже чутливою.

Зараз ми маємо однозначне розгойдування човна паном Навроцьким. Є відчуття, що він є правонаступником пана Орбана,

– зазначив Пендзин.

За його словами, жорсткі заяви щодо України відповідають нинішній політичній лінії Навроцького та його партії. Йдеться не лише про історичні суперечки чи символічні жести, а про боротьбу за виборця, який боїться конкуренції з українським аграрним сектором.

З 29 мільйонів виборців Польщі приблизно 12 мільйонів мають безпосереднє відношення до фермерського господарства,

– пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Польські фермери не хочуть бачити українську аграрну продукцію на своєму ринку, бо розуміють, що вступ України до ЄС може змінити баланс дотацій. Значна частина бюджету Євросоюзу йде саме на підтримку аграріїв, а Польща вже отримує мільярди євро таких виплат.

Поляки отримали 6,5 мільярда євро аграрних дотацій. Це не кредити, це просто безкоштовні гроші,

– наголосив Пендзин.

Навроцький стає виразником інтересів конкретної соціальної групи. Його риторика щодо України змінюється не лише через ідеологію, а й через політичну потребу мобілізувати виборців, для яких українська конкуренція виглядає загрозою.

Риторика змінилася разом із політичною вигодою

Позиція Навроцького щодо України показова ще й тому, що раніше він говорив інакше. Як історик, він визнавав право кожної держави та нації визначати тих, кого вона вважає борцями за незалежність. Зокрема, це стосувалося українського погляду на діячів УПА.

Він казав, що будь-яка держава, будь-яка нація має право визначати тих, хто, з її точки зору, боровся за її незалежність,

– нагадав Пендзин.

Тепер риторика стала значно жорсткішою, бо Навроцький діє вже не як історик, а як політичний гравець у польській внутрішній боротьбі. У цьому контексті Пендзин згадав і ситуацію довкола конференції з відновлення України у Гданську, куди Навроцького не запросили, натомість участь бере прем'єр-міністр Дональд Туск.

Зараз ситуація докорінно змінилася. Абсолютно інша риторика. Просто місце сидіння визначає політичну позицію,

– зазначив економіст.

Окрема тема – гроші, які Польща очікує отримати з Європейського фонду миру. За словами Пендзина, Варшава передавала Україні стару радянську зброю, причому не весь обсяг, про який ішлося, а тепер вважає, що має право на компенсацію частини її вартості.

Поляки передавали Україні стару радянську зброю. МіГ-29 так і не передали до кінця, по великому рахунку,

– сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Польська сторона, за його словами, претендує на повернення 40% вартості цієї зброї з Європейського фонду миру. Водночас у заявах польських посадовців ці кошти подаються як суто польські, хоча фонд наповнювали й інші країни Європи.

Пендзин пояснив позицію Навроцького щодо України: дивіться відео