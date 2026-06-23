Об этом пишет издание HVG.

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Что известно о возможной отставке генерального прокурора Венгрии?

По словам Мадяра, специальных процедур для отставки не требуется, поскольку чиновник якобы сам планирует уйти в отставку по собственной инициативе. В то же время Мадьяр не исключил, что это решение может быть связано со скандалом вокруг задержания украинских инкассаторов Ощадбанка.

В ответ на уточняющий вопрос о возможной связи между отставкой и этим делом премьер отметил: "Может быть связано".

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициировал срочное внутреннее расследование по делу "золотого конвоя" – задержания автомобилей Ощадбанка, перевозивших наличные деньги и золото.

Проверку проведут в налоговой и таможенной службах, Контртеррористическом центре и других ведомствах. Также премьер призвал генпрокурора немедленно высказаться по поводу этого дела.

По данным журналистов, во внутреннем отчете зафиксированы возможные нарушения в ходе операции. В частности, сомнительные основания для задержания, проблемы с участием силовиков, отсутствие надлежащей консульской защиты и незаконное удержание средств.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что помимо возврата имущества, важно также привлечь к ответственности всех причастных к задержанию.

Дело Ощадбанка

Инцидент с задержанием инкассаторов Ощадбанка произошел в марте 2026 года и вызвал дипломатический резонанс между Украиной и Венгрией. Впоследствии, 6 мая, венгерская сторона вернула Украине денежные средства и ценности, которые удерживались после инцидента.

Журналисты выяснили, что решение о громком рейде против украинских инкассаторов в Венгрии могло быть принято на политическом уровне, а не только спецслужбами. По данным расследования, ключевую роль в инициировании операции приписывают Виктору Орбану.