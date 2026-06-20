Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

Смотрите также "По стопам Орбана": Мадьяр удалил из декларации ЕС упоминание об ускоренном вступлении Украины

Что рассказал Мадьяр об Орбане?

Премьер-министр Венгрии заявил, что его предшественник долгое время считал, что Украину следует принять в Европейский Союз. По словам действующего премьера, в начале 2022 года, еще до полномасштабного вторжения, Орбан написал официальное открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украина должна стать членом ЕС.

Еще через год он повторил эту просьбу вместе с тогдашним министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, известным близкими отношениями с российскими олигархами.

Поэтому даже Виктор Орбан когда-то был в этом клубе, но однажды проснулся и решил, что с политической и избирательной точки зрения ему выгоднее присоединиться к лагерю противников Украины и тех, кто налагает вето,

– рассказал Мадьяр.

Позиция Мадяра относительно вступления Украины в ЕС

Он также заверил, что его правительство будет бороться против процедуры ускоренного вступления Украины в ЕС. Политик рассказал, что добился исключения из текста нормы, в которой было написано, что после закрытия первого кластера сразу откроют остальные.

Мы не считаем это хорошей идеей. Во-первых, потому что первый кластер открыли совсем недавно. Во-вторых, это плохой сигнал для стран Западных Балкан, которые работают над вступлением, некоторые даже меняли название государства, переписывали всю свою конституцию, шли на большие жертвы, чтобы стать членами ЕС,

– обосновал Мадяр свою позицию.

Премьер заявил, что Венгрия выступает против этого ещё с начала консультаций на уровне послов. Именно по настоянию Будапешта в решение добавили норму о том, что открытие ещё 5 кластеров должно основываться на результатах реформ.

Венгерско-украинские отношения

Премьер-министр Венгрии и президент Украины встретились во время саммита Евросоюза 18 июня. Мадьяр опубликовал фото, свидетельствующее о том, что он встретился и пообщался с Зеленским.

Мадьяр не против еще одной встречи с Зеленским – на этот раз на территории Украины. Венгерский премьер очень настаивает на том, чтобы беседа состоялась в городе Берегово в Закарпатье.