Лос-Анджелес был бы уничтожен, – Трамп об отправке Нацгвардии для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение ввести 2 тысячи бойцов Национальной гвардии США для подавления протестов против рейдов Иммиграционной и таможенной служб (ICE) в Лос-Анджелесе.

Также он отреагировал на обвинения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома относительно обострения ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Truth Social, обнародованную в понедельник, 9 июня.

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Как Трамп объяснил свое решение

Дональд Трамп заявил, что принял замечательное решение, направив Национальную гвардию для подавления "жестоких, спровоцированных беспорядков" в Калифорнии.

Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо, президент Трамп, вы такие замечательные. Мы ничто без вас, сэр",

– написал президент США.

По его словам, вместо благодарности мэр и губернатор предпочитают "врать народу Калифорнии и всей Америки". Он раскритиковал их заявления о том, что введенная помощь не была нужна, и слова о том, что протесты были "мирными".

"Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы все понять. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы мы могли вместе сделать Америку великой", – резюмировал Трамп.

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против рейдов Иммиграционной и таможенной служб (ICE). В ответ на беспорядки президент решил ввести бойцов Нацгвардии США, которые прибыли вместе с воинами 79 пехотной бригады.

Вскоре после этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Дональда Трампа в том, что президент "подливает масла в огонь" этого кризиса. Он также раскритиковал заявления Трампа о том, что военные якобы гарантировали безопасность.