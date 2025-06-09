Також він відреагував на звинувачення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома щодо загострення ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Truth Social, оприлюднену у понеділок, 9 червня.

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Як Трамп пояснив своє рішення

Дональд Трамп заявив, що ухвалив чудове рішення, направивши Національну гвардію для придушення "жорстоких, спровокованих заворушень" у Каліфорнії.

Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був повністю знищений. Вкрай некомпетентні "губернатор" Гевін Ньюсом і «мер» Карен Басс мали б сказати: "Дякую, президент Трамп, ви такі чудові. Ми ніщо без вас, сер",

– написав президент США.

За його словами, замість вдячності мер та губернатор вважають за краще "брехати народу Каліфорнії та всієї Америки". Він розкритикував їхні заяви про те, що запроваджена допомога не була потрібна, і слова про те, що протести були "мирними".

"Достатньо одного погляду на фото та відео з насильством та руйнуваннями, щоб усе зрозуміти. Ми завжди робитимемо все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці, щоб ми могли разом зробити Америку великою", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, 6 червня в Лос-Анджелесі розпочалися протести проти рейдів Імміграційної та митної служб (ICE). У відповідь на заворушення президент вирішив ввести бійців Нацгвардії США, які прибули разом з воїнами 79 піхотної бригади.

Незадовго після цього губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Дональда Трампа в тому, що президент "підливає олії у вогонь" цієї кризи. Він також розкритикував заяви Трампа про те, що військові нібито гарантували безпеку.