Восстание Штатов: в США и ряде стран пройдет более 1200 акций против действий Трампа

В США запланировали около 1,2 тысячи демонстраций, которые, как ожидают организаторы, станут крупнейшим днем протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска

Протесты запланированы на субботу, 5 апреля, и связаны они с внедрением консервативной политики в правительстве действующей администрацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.



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Что планируют в США

По данным агентства, протесты будут проходить под лозунгом "Руки прочь!" и станут ответом на радикальные изменения, которые президент Дональд Трамп внедряет во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов через исполнительные указы.

Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску и Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и наших соседей,

– заявила соучредитель Indivisible Эзра Левин, которая организует акции.

Соответствующие демонстрации состоятся не только во всех 50 штатах США. Они пройдут в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии, одновременно одна из крупнейших акций ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне.

"Indivisible, которая была создана после первых выборов Трампа в 2016 году, сотрудничает с другими либеральными группами, в частности с MoveOn и Working Families Party, чтобы объединить прогрессивные организации по всей стране", – Reuters.

Среди организаций, которые планируют присоединиться к акциям протеста – Международный союз работников сферы услуг, крупнейшая группа защиты ЛГБТК в Соединенных Штатах Human Rights Campaign, неправительственная природоохранная организация Гринпис.