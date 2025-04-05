Восстание Штатов: в США и ряде стран пройдет более 1200 акций против действий Трампа
- В США запланировано более 1200 протестов против президента Дональда Трампа и Илона Маска, что должно стать крупнейшим днем протестов.
- Демонстрации состоятся не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии, организованные группами.
- Протесты направлены против консервативной политики правительства, в частности из-за исполнительных указов Трампа.
В США запланировали около 1,2 тысячи демонстраций, которые, как ожидают организаторы, станут крупнейшим днем протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска
Протесты запланированы на субботу, 5 апреля, и связаны они с внедрением консервативной политики в правительстве действующей администрацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что планируют в США
По данным агентства, протесты будут проходить под лозунгом "Руки прочь!" и станут ответом на радикальные изменения, которые президент Дональд Трамп внедряет во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов через исполнительные указы.
Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску и Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и наших соседей,
– заявила соучредитель Indivisible Эзра Левин, которая организует акции.
Соответствующие демонстрации состоятся не только во всех 50 штатах США. Они пройдут в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии, одновременно одна из крупнейших акций ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне.
"Indivisible, которая была создана после первых выборов Трампа в 2016 году, сотрудничает с другими либеральными группами, в частности с MoveOn и Working Families Party, чтобы объединить прогрессивные организации по всей стране", – Reuters.
Среди организаций, которые планируют присоединиться к акциям протеста – Международный союз работников сферы услуг, крупнейшая группа защиты ЛГБТК в Соединенных Штатах Human Rights Campaign, неправительственная природоохранная организация Гринпис.