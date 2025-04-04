Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала сообщил, что протесты в США быстро перерастают в демонстрации различных групп, которые страдают из-за ситуации в стране. К протестам могут присоединиться ветераны, пенсионеры, женщины, представители ЛГБТ – много людей, которые постепенно объединяются. Именно поэтому говорят, что протестное движение набирает обороты.

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"Благодаря Трампу он будет распространяться еще быстрее, потому что никто так не возмущает людей против себя, как он. Протесты охватят всю страну, они будут происходить и в нашем маленьком городе в Висконсине. Здесь никто не планирует, что все сядут в автобус и поедут в Вашингтон. Нет. Мы протестуем там, где живем, потому что видим, что события влияют на всю страну", – сказал Юрий Рашкин.

Американцы не намерены ждать 4 года

Он объяснил, что людям нужно действовать уже сейчас, выражать свою позицию и показывать, что политика президента является ошибочной. Нужно выступать не только за себя, но и за других.

Некоторые уедут, некоторые переждет. Но во время сталинских чисток в Советском Союзе те, кто не подчинялся большинству, часто становились жертвами – их "отсекали", и они не выживали. В Америке же такие люди сохранились. Теперь мы увидим, насколько они способны отстоять свои права перед варварской угрозой,

– сказал Рашкин.

Он добавил, что протестующие не собираются покидать страну или ждать еще четыре года. Протесты будут масштабными, но их участники стремятся, чтобы они оставались мирными. Американцы ожидают реакции Дональда Трампа.