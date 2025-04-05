"Дональд, убирайся": Европу охватили протесты против Трампа, сотни людей вышли на улицы

Сотни людей вышли на акции протеста в европейских городах. Они выступают против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска.

В субботу, 5 апреля, во всех 50 штатах США проходят масштабные митинги против политики Трампа. Всего их должно состояться около 1200. Европейцы тоже не остались в стороне. В Германии, Франции, Великобритании люди вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение американским президентом и его приспешником Маском, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Руки прочь от Украины"

В немецком городе Франкфурт демонстрацию под названием "Руки прочь!" организовала организация Democrats Abroad –официальное представительство Демократической партии для граждан США, проживающих за рубежом.

На площади Опернплац во Франкфурте участники группы Democrats Abroad требовали отставки президента США, держа плакаты с лозунгами "Восстановите демократию", "Руки прочь от наших персональных данных" и "Мир устал от твоей чепухи, Дональд, убирайся!".

Митинг во Франкфурте: смотрите фото

В Берлине протестующие собрались перед шоурумом Tesla, держа плакаты с призывами к американцам, живущим в Германии, выступить против "хаоса дома".

В Берлине лозунги, направленные против Маска, включали "Замолчи, Илон, тебя никто не выбирал", а собака на протесте имела знак "Собаки против DOGE" – намек на Департамент правительственной эффективности под руководством советника Маска.

Во французской столице Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы протестовать против Трампа. Некоторые выступали с речами, осуждая президента, а протестующие держали транспаранты с надписями "Сопротивление тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не фашизм" и "Спасите демократию". Один из участников пел песню Боба Дилана Masters of War.

В Париже тоже протестуют против Трампа: смотрите видео

Протесты против Трампа и Маска также состоялись в других европейских городах, в частности в Лондоне и Лиссабоне.

В британской столице несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади с плакатами "Горжусь, что американец, стыдно за Америку" "Что, к черту, Америка?". В толпе раздавались скандирования: "Руки прочь от Канады", "Руки прочь от Гренландии" и "Руки прочь от Украины", в то время как участники слушали речи с критикой Трампа.

Митинг против Трампа в Лондоне / Фото РА Media