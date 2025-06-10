Протесты в США вышли за пределы Лос-Анджелеса, – CNN

Протесты США против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа и задержания так называемых нелегальных мигрантов уже продолжаются не только в Лос-Анджелесе. Демонстранты уже вышли на улицы в других городах Калифорнии и штатах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Издание утверждает, что протесты против иммиграционных процедур продолжаются по всей стране.

Смотрите также Калифорния подала в суд на Трампа с требованием прекратить незаконное развертывание войск

Где проходят митинги против службы ICE

Митинги против задержания мигрантов уже не ограничиваются Лос-Анджелесом. 10 июня люди начали беспорядки в разных частях Соединенных Штатов. Ситуация стала по-настоящему массовой.

Так в Калифорнии митинги проводятся в Санта-Ане и Сан-Франциско. В этих городах насчитывается около 150 человек арестованных людей.

Кроме Калифорнии антииммиграционные протесты проходят в Нью-Йорке. Во время протестов против ICE полиция задержала демонстрантов, которые блокировали транспортные средства перед федеральными зданиями.

В Атланте толпа также пришла к зданию ICE. Люди требовали освобождения задержанных.

По данным СМИ протесты охватили и Луисвилл, Кентукки и Даллас.

Лидеры профсоюзов особенно требовали освобождения их влиятельного коллеги Дэвида Уэрта, которого задержали во время во время протестов в Лос-Анджелесе. Позже его отпустили под залог. Люди отдельно вышли за его освобождение в Бостоне, Питтсбурге, Шарлотте, Сиэтле, Вашингтоне (округ Колумбия), Коннектикуте и Нью-Йорке.

Демонстранты во время митингов выражают солидарность с иммигрантскими общинами.