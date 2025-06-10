В штате считают, что Трамп незаконно нарушил закон, принявши решение без согласия губернатора как главнокомандующего Национальной гвардии Калифорнии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Острая реакция Калифорнии на решение Трампа

В иске говорится о превышении полномочий президента США после принятия решения ввести нацгвардейцев в калифорнийский город. Он сделал это без согласия губернатора-демократа Гэвина Ньюсома. По данным издания, такое решение нарушает федеральное законодательство.

Калифорния требует признать приказ незаконным и выдать судебный запрет для препятствования его выполнения.

Президент пытается создать хаос и кризис на местах для своих собственных политических целей,

– предположил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Администрация штата ссылается на закон, в котором говорится о возможности принятия таких мер только под угрозой иностранного "вторжения" или "восстания" против правительства США.

Напомним, Трамп прокомментировал свое решение отправить 2 тысячи солдат Нацгвардии в калифорнийский город для подавления протестов против миграционной политики. он назвал это решение "замечательным", а беспорядки "жесткими и спровоцированными". Президент США считает, что без его постановления "Лос-Анджелес был бы уничтожен".