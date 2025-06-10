У штаті вважають, що Трамп порушив закон, ухваливши рішення без згоди губернатора як головнокомандувача Національної гвардії Каліфорнії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Гостра реакція Каліфорнії на рішення Трампа

У позові йдеться про перевищення повноважень президента США після ухвалення рішення ввести нацгвардійців до каліфорнійського міста. Він зробив це без згоди губернатора-демократа Гевіна Ньюсома. За даними видання, таке рішення порушує федеральне законодавство.

Каліфорнія вимагає визнати наказ незаконним та видати судову заборону для перешкоджання його виконання.

Президент намагається створити хаос і кризу на місцях для своїх власних політичних цілей,

– припустив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта.

Адміністрація штату посилається на закон, у якому мовиться про можливість вживання таких заходів тільки під загрозою іноземного "вторгнення" або "повстання" проти уряду США.

Нагадаємо, Трамп прокоментував своє рішення відправити 2 тисячі солдатів Нацгвардії до каліфорнійського міста для придушення протестів проти міграційної політики. Він назвав це рішення "чудовим", а заворушення "жорсткими та спровокованими". Президент США вважає, що без його постанови "Лос-Анджелес був би знищений".