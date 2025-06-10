Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Видання стверджує, що протести проти імміграційних процедур тривають по всій країні.

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Де відбуваються мітинги проти служби ICE

Мітинги проти затримання мігрантів вже не обмежуються Лос-Аджелесом. 10 червня люди почали заворушення у різних частинах Сполучених Штатів. Ситуація стала по-справжньому масовою.

Так в Каліфорнії мітинги проводяться в Санта-Ані та Сан-Франциско. В цих містах нараховується близько 150 осіб заарештованих людей.

Окрім Каліфорнії антиімміграційні протести відбуваються в Нью-Йорці. Під час протестів проти ICE поліція затримала демонстрантів, які блокували транспортні засоби перед федеральними будівлями.

В Атланті натовп також прийшов до будівлі ICE. Люди вимагали звільнення затриманих.

За даними ЗМІ протести охопили й Луїсвілл, Кентуккі та Даллас.

Лідери профспілок особливо вимагали звільнення їхнього впливового колеги Девіда Уерта, якого затримали під час протестів у Лос-Анджелесі. Пізніше його відпустили під заставу. Люди окремо вийшли за його звільнення в Бостоні, Піттсбурзі, Шарлотті, Сіетлі, Вашингтоні (округ Колумбія), Коннектикуті та Нью-Йорці.

Демонстранти під час мітингів висловлюють солідарність з іммігрантськими громадами.