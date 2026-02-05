Идеальный момент для Кремля, – эксперт из США предположил планы Трампа по Ирану

Соединенные Штаты пока не нанесли удар по Ирану. Хотя они продолжают собирать серьезную ударную группу неподалеку.

Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что Соединенные Штаты развернули дополнительные ударные группы в Индийском океане. А президенту США Дональду Трампу предоставили несколько различных планов, как действовать дальше. Пока он выжидает.

Чего ожидать дальше в ситуации с Ираном?

По словам Добрянского, еще во время активных протестов Трамп сообщал, что рассматривает несколько "жестких" вариантов действий против Ирана из-за того, что там силой подавляют протесты. В конце концов Соединенные Штаты не атаковали. Впрочем, они продолжают собирать ударную группу, которая в случае приказа осуществит удар.

Вопрос в том, смогут ли США нанести удар по представителям иранского режима. Возможно, по аэропортам или других важных составляющих для иранского правительства. Но стоит понимать, что США не планируют вводить войска в Иран,

– сказал Добрянский.

Если беспорядки с Ираном таки начнутся, то, вероятнее всего, Россия не станет на защиту тамошнего режима. Они могут осуществить некоторые асимметричные действия.

Россия сделает все, чтобы Западу было труднее помочь иранскому народу. Но в целом, если Запад "увязнет" в Иране и будет тратить свои ресурсы там, то это может стать идеальным моментом для Кремля для ударов по Украине,

– отметил Добрянский.

Протесты в Иране: что известно