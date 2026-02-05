Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что Соединенные Штаты развернули дополнительные ударные группы в Индийском океане. А президенту США Дональду Трампу предоставили несколько различных планов, как действовать дальше. Пока он выжидает.

Чего ожидать дальше в ситуации с Ираном?

По словам Добрянского, еще во время активных протестов Трамп сообщал, что рассматривает несколько "жестких" вариантов действий против Ирана из-за того, что там силой подавляют протесты. В конце концов Соединенные Штаты не атаковали. Впрочем, они продолжают собирать ударную группу, которая в случае приказа осуществит удар.

Вопрос в том, смогут ли США нанести удар по представителям иранского режима. Возможно, по аэропортам или других важных составляющих для иранского правительства. Но стоит понимать, что США не планируют вводить войска в Иран,

– сказал Добрянский.

Если беспорядки с Ираном таки начнутся, то, вероятнее всего, Россия не станет на защиту тамошнего режима. Они могут осуществить некоторые асимметричные действия.

Россия сделает все, чтобы Западу было труднее помочь иранскому народу. Но в целом, если Запад "увязнет" в Иране и будет тратить свои ресурсы там, то это может стать идеальным моментом для Кремля для ударов по Украине,

– отметил Добрянский.

Протесты в Иране: что известно