Про це 24 Каналу розповів директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що Сполучені Штати розгорнули додаткові ударні групи в Індійському океані. А президенту США Дональду Трампу надали кілька різних планів, як діяти далі. Поки він вичікує.

Чого очікувати далі в ситуації з Іраном?

За словами Добрянського, ще під час активних протестів Трамп повідомляв, що розглядає кілька "жорстких" варіантів дій проти Ірану через те, що там силою придушують протести. Зрештою Сполучені Штати не атакували. Утім, вони продовжують збирати ударну групу, яка в разі наказу здійснить удар.

Питання в тому, чи зможуть США завдати удару по представниках іранського режиму. Можливо, по аеропортах чи інших важливих складових для іранського уряду. Але варто розуміти, що США не планують вводити війська в Іран,

– сказав Добрянський.

Якщо заворушення з Іраном таки почнуться, то, найімовірніше, Росія не стане на захист тамтешнього режиму. Вони можуть здійснити деякі асиметричні дії.

Росія зробить все, щоб Заходу було важче допомогти іранському народу. Але загалом, якщо Захід "загрузне" в Ірані та витрачатиме свої ресурси там, то це може стати ідеальним моментом для Кремля для ударів по Україні,

– зауважив Добрянський.

Протести в Ірані: що відомо