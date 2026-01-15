Произошла важная вещь: почему Трамп вдруг отложил удар по Ирану

Дональд Трамп все же отложил удар по Ирану из-за убийств протестующих, которые совершает тамошний режим. При чем ситуация изменилась буквально в последний момент.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что были явные признаки подготовки США к удару. В том числе и эвакуация американских войск из некоторых баз, отлет самолетов-заправщиков и тому подобное. Вполне вероятно, что до атаки оставались считанные минуты. Но потом Трамп все свернул.

Почему Трамп не пошел на удар по Ирану?

По словам Шарпа, тут можно только предполагать. СМИ сообщали о роли Саудовской Аравии, Катара и Омана, которые отказали Трампа атаковать, опасаясь нестабильности в регионе. И президент США таки ослабил риторику в отношении Ирана в течение последних суток.

Возможно, кто-то из администрации объяснил Трампу, что сбросить режим одним ударом не получится. А долговременную войну он вести не захотел,

– отметил Шарп.

В конце концов Трамп сообщил, что массовые казни в Иране прекратились. Хотя это вопрос времени. Режим вполне может сейчас не убивать протестующих, а провести казни позже, когда ситуация успокоится.

Впрочем, если в ближайшие дни окажется, что массовые протесты продолжаются, то режим продолжит убийства. Тогда Трамп окажется перед сложным выбором. Ведь он обещал, что осуществит удар, если тамошний режим снова начнет казни людей.

Что бы ни было, в Иране произошла важная вещь. Там еще с 2017 года регулярно происходят протесты с убийствами. Но вот этот протест произошел из-за худшей за историю этого режима ситуации и с экономической, и моральной точки зрения. Впервые американцы угрожали ударить. Иран отыграл это назад. Но дальше могут не отыграть. В 2017 – 2021 годах звучали только осуждения, а сейчас Иран был близок к удару. Это показательно,

– отметил Шарп.

Протесты в Иране: кратко