Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що були явні ознаки підготовки США до удару. Зокрема й евакуація американських військ з деяких баз, відліт літаків-заправників тощо. Цілком ймовірно, що до атаки залишалися лічені хвилини. Але потім Трамп все згорнув.

Чому Трамп не пішов на удар по Ірану?

За словами Шарпа, тут можна лише припускати. ЗМІ повідомляли про роль Саудівської Аравії, Катару та Оману, які відмовили Трампа атакувати, побоюючись нестабільності в регіоні. І президент США таки послабив риторику щодо Ірану упродовж останньої доби.

Можливо, хтось з адміністрації пояснив Трампу, що скинути режим одним ударом не вийде. А довготривалу війну він вести не захотів,

– зазначив Шарп.

Зрештою Трамп повідомив, що масові страти в Ірані припинилися. Хоча це питання часу. Режим цілком може зараз не вбивати протестувальників, а провести страти пізніше, коли ситуація заспокоїться.

Утім, якщо найближчими днями виявиться, що масові протести продовжуються, то режим продовжить вбивства. Тоді Трамп опиниться перед складним вибором. Адже він обіцяв, що здійснить удар, якщо тамтешній режим знову почне страти людей.

Що б не було, в Ірані сталася важлива річ. Там ще з 2017 року регулярно стаються протести з вбивствами. Але ось цей протест стався через найгіршу за історію цього режиму ситуацію і з економічної, і моральної точки зори. Вперше американці погрожували вдарити. Іран відіграв це назад. Але далі можуть не відіграти. У 2017 – 2021 роках лунали лише засудження, а зараз Іран був близький до удару. Це показово,

– зауважив Шарп.

