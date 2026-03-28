"Он мошенник и лжец": в США прокатилась волна масштабных протестов против Трампа
- В США проходят протесты против президента Трампа под лозунгом "No Kings", привлекая миллионы участников во всех 50 штатах.
- Протестующие критикуют политику Трампа, в частности его отношение к миграционной службе, военным действиям в Иране и игнорирование экологических и социальных кризисов.
В США прошли протесты против президента Трампа под лозунгом "No Kings". Они охватили десятки городов, где прошло более тысячи различных мероприятий.
В целом к ним присоединились миллионы американцев. Об этом пишет Суспильное.
Почему американцы протестуют против Трампа?
Протесты "No Kings", что в переводе "Без королей", планируют провести во всех 50 американских штатах.
Один из самых масштабных протестов должен пройти в Нью-Йорке. Ожидается, что там удастся собрать более 9 миллионов участников.
Во время протестов 28 марта американцы держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами. Они призывами Трампа "сложить корону" и критиковали Миграционную и таможенно-правоохранительную службу США.
Люди отмечали, что их не устраивает политика Трампа. В частности, они называли бессмысленной войну с Ираном, отмечая, что власть пытается отвлечь внимание от дела Эпштейна, экологических кризисов, кризиса бездомности и тому подобное.
В толпах также виднелись украинские флаги. Американцы, которые их принесли, отмечали, что хотят напомнить другим об Украине.
Очень вдохновляет то, как они (украинцы – 24 Канал) противостоят России и, опять же, демократии. Я никогда не осознавал, насколько редкие демократии в мире, пока, кажется, Трамп не стал президентом,
– сказал еще один американец, добавив, что Трамп должен был бы отправлять все боеприпасы в Украину, а не на Ближний Восток.
Протесты в США / Фото Суспильного и AP
Другая американка в руках с флагом Украины отметила, что Трамп хочет стать диктатором и играет в манипулятивные игры.
"Он мошенник и лжец. С нас всех психологически издеваются. Клянусь, это хаос ради хаоса, и людям нужно игнорировать, перестать реагировать. Перестать спорить с людьми, которые не понимают этого", – сказала она.
Какие еще страны всколыхнули митинги?
Недавно в столице Чехии прошел масштабный протест против правительства. В Праге собралось от 200 до 250 тысяч участников, которые выступали против усиления олигархов, законопроекта об иноагентах, сокращения оборонных расходов и ограничения свободы слова.
Акции прошли и в Венгрии. Там на улицы вышли тысячи сторонников оппозиционера Петера Мадьяра. На это премьер Виктор Орбан обвинил оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну против Украины.
А на Кубе массовые протесты вспыхнули из-за ухудшения условий жизни. Экономическая ситуация в стране критическая из-за нехватки топлива и продуктов питания. В стране также длительные отключения света.