Трамп продолжает искать легких решений: какие последствия будут иметь протесты в США

В США продолжаются протесты против миграционной политики Дональда Трампа, в 50 штатах уже запланированы новые под названием "Без королей". Президент США намеревался быстро решить вопрос с миграцией, но ему это не удалось.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что он столкнулся с реальностью, где простые и легкие решения не работают. Между тем Калифорния, где все началось, имеет сильного демократического сенатора.

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Какие последствия будут иметь протесты в США

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что протесты в США являются проявлением того, что происходит сейчас в американской политике. У Трампа действительно возникла проблема, ведь его общество при первом проявлении кризиса его легитимности готово взять в руки Коктейль молотова и разорить целые улицы.

"Стоит понимать, что эти антимигрантские рейды, которые начались при Трампе, не помогают бороться с нелегальной миграцией. Эти жесткие методы должны продемонстрировать медийную картинку. Все началось в Калифорнии, где живут латиноамериканцы, есть армянские и китайские диаспоры. Именно там одного человека взяли эти антимигрантские сотрудники", – сказал он.

Интересно, что Калифорния является наиболее демократическим штатом США, именно поэтому Трамп пытается его атаковать. Более того, губернатором этого штата является Гэвин Ньюсом – молодой политик, который может быть претендентом на президентское кресло от демократов.

Богданов объяснил, что Трамп провалил украинско-российский трек, с начала его инаугурации ему не удалось достичь геополитических успехов. Именно поэтому президент США обратился к мигрантам, которых "легко" победить.

Трамп фанат простых решений. А когда ты к ним обращаешься, ты сталкиваешься с реальностью – как закончить российско-украинскую войну невозможно за 3 дня, так и решить социально-экономические причины миграции и массовых протестов против тебя,

– подчеркнул он.

Интересно, что сам Трамп заявил, что не чувствует себя королем и жалуется, что "приходится проходить через ад". Он пожаловался на тяжелое положение из-за протестов.