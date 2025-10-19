В субботу, 18 октября, тысячи американцев вышли на улицы. Акции протеста проходят под лозунгом "Нет – королям" и направлены против политики Дональда Трампа.

Однако вместо успокоения публики вице-президент и президент США распространили видео, передает 24 Канал. На одних кадрах демократы склоняются перед Трампом в короне, а на других он поливает митингующих грязью.

Какие видео опубликовали Вэнс и Трамп?

На сгенерированном искусственным интеллектом видео Трамп надевает на себя корону и мантию, а также берет в руки меч. Интересно, что после на кадрах перед так называемым "монархом" склоняются люди. Среди них пользователи сети заметили якобы политиков-демократов Нэнси Пелоси и Чака Шумера.

Вероятно, таким образом Вэнс пытался высмеять протесты в США.

Демократы стали на колени перед "королем Трампом": смотрите видео

К слову, 18 октября в 50 штатах было запланировано более 2600 протестных акций, участие в них приняли более 200 общественных и правозащитных организаций. Движение No Kings выступает против социальной несправедливости и авторитаризма, его лозунг: "Никаких тронов, никаких корон, никаких королей".

На другом сгенерированном видео президент в короне управляет самолетом, который поливает грязью протестующих прямо на улицах.

"Король Трамп" поливает митингующих грязью: смотрите видео

Что известно о других инцидентах в Белом доме?