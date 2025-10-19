Демократы встали на колени: на фоне протестов Венс опубликовал видео с "королем Трампом"
- 18 октября тысячи американцев протестовали против политики Дональда Трампа под лозунгом "Нет – королям".
- В ответ Трамп и Вэнс опубликовали сгенерированные ИИ видео, где президент США изображен в короне.
В субботу, 18 октября, тысячи американцев вышли на улицы. Акции протеста проходят под лозунгом "Нет – королям" и направлены против политики Дональда Трампа.
Однако вместо успокоения публики вице-президент и президент США распространили видео, передает 24 Канал. На одних кадрах демократы склоняются перед Трампом в короне, а на других он поливает митингующих грязью.
Какие видео опубликовали Вэнс и Трамп?
На сгенерированном искусственным интеллектом видео Трамп надевает на себя корону и мантию, а также берет в руки меч. Интересно, что после на кадрах перед так называемым "монархом" склоняются люди. Среди них пользователи сети заметили якобы политиков-демократов Нэнси Пелоси и Чака Шумера.
Вероятно, таким образом Вэнс пытался высмеять протесты в США.
Демократы стали на колени перед "королем Трампом": смотрите видео
К слову, 18 октября в 50 штатах было запланировано более 2600 протестных акций, участие в них приняли более 200 общественных и правозащитных организаций. Движение No Kings выступает против социальной несправедливости и авторитаризма, его лозунг: "Никаких тронов, никаких корон, никаких королей".
На другом сгенерированном видео президент в короне управляет самолетом, который поливает грязью протестующих прямо на улицах.
"Король Трамп" поливает митингующих грязью: смотрите видео
Что известно о других инцидентах в Белом доме?
В четверг, 16 октября, Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, после стало известно – президенты планируют встретиться в Будапеште. Позже во время пресс-конференции один из журналистов спросил пресс-секретаря Белого дома, кто именно выбрал Венгрию как место для переговоров. "Твоя мама", – грубо ответила Кэролайн Левитт.
В пятницу, 17 октября, в резиденции американского лидера принимали украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским. Российские СМИ обратили внимание на галстук, который надел министр обороны США Пит Гегсет, якобы в цветах флага страны-агрессора. Однако впоследствии ситуацию прояснил Вэнс, заметив, что это государственные цвета США.