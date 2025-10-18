Пропагандисты были в восторге от галстука американского министра обороны, ведь он был в цветах российского флага, передает 24 Канал.

Смотрите также "Фонд победы Украины": Трамп придумал, где взять средства для поддержки Киева

Как у Трампа прокомментировали галстук Хэгсета?

Российские СМИ признали, что белый, синий и красный цвета также используются в государственной символике США. Однако, отмечают они, на галстуке главы Пентагона полосы были расположены в той же последовательности, что и на флаге России.

Также на "пророссийский" галстук Хэгсета указал бывший офицер США и ютубер с 600 000 подписчиков Джейк Броу.

Пит Хэгсет посетил сегодня встречу в Белом доме с президентом Зеленским в галстуке с российским триколором. Эти люди обожают Путина и Россию,

– написал блогер.

Вице-премьер США Джей Ди Вэнс ответил ему, заметив, что Хэгсет был одет в галстук в государственных цветах США. Броу в свою очередь отметил, что, мол, это не его мнение, а это россияне считают, что глава Пентагона умышленно надел именно такой галстук. В подтверждение своих слов блогер перепостил сообщение главного переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева. Тот тоже заценил образ Хэгсета.

Что известно о визите Зеленского в США?