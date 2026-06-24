Сценарий 1939 года: МИД Польши раскрыло, какую циничную провокацию готовит Путин

Москва разворачивает масштабную информационную кампанию для проведения инсценированной провокации на собственной территории, чтобы обвинить другую сторону и узаконить новую волну эскалации. На очередные обвинения Кремля резко отреагировали в Варшаве, призвав мир не поддаваться манипуляциям, которые когда-то уже использовал Третий Рейх.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети X.

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Что сказали в Польше об угрозах со стороны России?

В Варшаве считают, что очередные агрессивные заявления и обвинения со стороны российского руководства являются ничем иным, как попыткой создать информационное алиби для будущих действий спецслужб России.

Это выглядит как прямой анонс будущей провокации. Я вполне ожидаю нападений на российские объекты под ложным предлогом, на которые Путин впоследствии якобы будет вынужден "ответить",

– подчеркнул польский дипломат.

Министр также провел четкую историческую параллель, напомнив, что подобные сценарии не являются новыми в истории европейской диктатуры. В частности, в августе 1939 года нацистский Абвер организовал фальшивое "нападение поляков" на немецкую радиостанцию в Гляйвице. Этот инсценированный инцидент стал для Гитлера ключевым поводом для начала Второй мировой войны и вторжения в Польшу.

Напомним, разведка Латвии предупреждает, что Россия может усилить гибридные атаки против Польши и стран Балтии. Речь идет о кибератаках, диверсиях, информационных кампаниях, провоцировании миграционных кризисов и политическом давлении через международные суды.

Эксперты Fox News считают, что Кремль пока не готов к прямому конфликту с НАТО, но стремится ослабить поддержку Украины и проверить реакцию Запада. Также растет риск непредсказуемых действий из-за ошибок российского руководства.

Отметим, ранее в Швеции заявили, что Россия могла попытаться провести ограниченную военную операцию против страны НАТО в ближайшие годы, чтобы проверить единство Альянса и действие 5-й статьи. В докладе отмечается, что для этого Кремлю не обязательно полностью восстанавливать свой военный потенциал. Также сообщалось, что Россия активно наращивала военную инфраструктуру и создавала новые подразделения вблизи границ НАТО.

К слову, в Европе выразили обеспокоенность тем, что Россия могла бы попытаться расширить конфликт за пределы Украины и проверить единство НАТО посредством провокаций против стран Балтии или других регионов Альянса. Признаков подготовки к прямому нападению пока не обнаружено, ведь Россия сталкивается со значительными потерями на фронте и может нуждаться в новой мобилизации, однако Кремль не демонстрировал намерений менять свои стратегические цели в отношении Украины и Европы.