Путин избегает дальних перелетов: в Forbes раскрыли фобию диктатора

С весны 2023 года военный преступник Путин больше не может свободно путешествовать по миру. Выданный МУС ордер на его арест нередко портит диктатору планы.

6 июля в райском Рио-де-Жанейро проходит саммит стран БРИКС. Глава Кремля хотел бы наведаться туда лично, но не смог. Испугался, что в Бразилии, которая ратифицировала Римский статус, его арестуют и отправят на суд в Гаагу, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Речь идет не только об Украине: Трамп может не осознавать масштаб геополитических амбиций Путина

Каждое зарубежное "турне" может стать для Путина последним

Известно, что в Кремле давили на президента Бразилии, чтобы тот гарантировал, что Путин не будет арестован во время июльского саммита. Но президент Луис Инасиу Лула да Силва колебался, а затем окончательно отказался предоставить диктатору иммунитет.

Хотя Путин и позиционирует себя как всесильного правителя расширенной империи, по крайней мере для внутренней аудитории, на самом деле его передвижения по миру все больше ограничено со времени вторжения в Украину в 2022 году.

После начала ракетных ударов по медицинским центрам и памятникам культуры в Украине, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Сейчас запрет на путешествия Путина распространяется на 125 стран-участниц МКС: 19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 28 в Латинской Америке и Карибах, 33 в Африке и 45 в Европе.

Два года назад, перед другим саммитом БРИКС в Южной Африке, Кремль угрожал президенту Сирилу Рамафоси, что задержание Путина будет воспринято как объявление войны. Эта информация стала известной только благодаря судебному свидетельству самого Рамафосы. Несмотря на сопротивление президента, суд обнародовал его заявление, и мир узнал, как Путин угрожает даже дружественным или нейтральным странам.

Сначала МУС планировал хранить ордер на арест Путина в тайне, чтобы защитить свидетелей, но решил обнародовать его, чтобы предотвратить дальнейшие преступления.

Запрет на полеты, риск ареста в более 125 странах – все это все больше сужает мир Путина.

Путин теперь очень осторожно выбирает, куда ездить. Если страна не гарантирует абсолютного иммунитета, он туда не летит,

– отмечает Питер Дикинсон, ведущий эксперт Atlantic Council.

Кроме того, Путин избегает дальних перелетов – любая аварийная посадка в Лондоне, Париже, Брюсселе, Токио или Сиднее может закончиться экстрадицией в Гаагу.