6 липня у райському Ріо-де-Жанейро проходить саміт країн БРІКС. Очільник Кремля хотів би навідатися туди особисто, але не зміг. Злякався, що у Бразилії, яка ратифікувала Римський статус, його заарештують та відправлять на суд до Гааги, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Кожне закордонне "турне" може стати для Путіна останнім

Відомо, що у Кремлі тиснули на президента Бразилії, аби той гарантував, що Путіна не буде заарештовано під час липневого саміту. Але президент Луїс Інасіу Лула да Сілва вагався, а згодом остаточно відмовився надати диктатору імунітет.

Хоч Путін і позиціонує себе як всесильного правителя розширеної імперії, принаймні для внутрішньої аудиторії, насправді його пересування світом дедалі більше обмежене з часу вторгнення в Україну у 2022 році.

Після початку ракетних ударів по медичних центрах і пам'ятках культури в Україні, ЄС, Британія, Швейцарія, Канада й США закрили свій повітряний простір для російських літаків.

Зараз заборона на подорожі Путіна поширюється на 125 країн-учасниць МКС: 19 у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 28 у Латинській Америці та Карибах, 33 в Африці та 45 у Європі.

Два роки тому, перед іншим самітом БРІКС у Південній Африці, Кремль погрожував президенту Сірілу Рамафосі, що затримання Путіна буде сприйнято як оголошення війни. Ця інформація стала відомою лише завдяки судовому свідченню самого Рамафоси. Попри спротив президента, суд оприлюднив його заяву, і світ дізнався, як Путін погрожує навіть дружнім або нейтральним країнам.

Спочатку МКС планував зберігати ордер на арешт Путіна в таємниці, щоби захистити свідків, але вирішив оприлюднити його, щоб запобігти подальшим злочинам.

Заборона на польоти, ризик арешту в понад 125 країнах – усе це дедалі більше звужує світ Путіна.

Путін тепер дуже обережно обирає, куди їздити. Якщо країна не гарантує абсолютного імунітету, він туди не летить,

– зазначає Пітер Дікінсон, провідний експерт Atlantic Council.

Крім того, Путін уникає далеких перельотів – будь-яка аварійна посадка в Лондоні, Парижі, Брюсселі, Токіо чи Сіднеї може закінчитися екстрадицією до Гааги.