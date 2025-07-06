Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний пояснив 24 Каналу, у чому полягають "першопричини" російсько-української війни з погляду Москви. Також Трамп після спілкування з Путіним залишився не задоволений прогресом у переговорах з очільником Кремля щодо угоди з Україною.

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Чого насправді прагне Путін

Безсмертний зауважив, що коли Путін згадує у розмові з Трампом про "першопричини" війни в Україні, то президенту США та його оточенню потрібно розтлумачити, про що саме говорить російський диктатор.

Ті, хто вважають, що "усунення першопричин" – це ліквідація української держави і українців як етносу, помиляються. Насправді це повернення до ситуації до 1991 року,

– наголосив історик.

Це означає з погляду Росії, що під її п'яту потрапляють всі країни Центральної та Східної Європи, а сили НАТО мають бути виведені з їхньої території. Враховуючи те, що технологічний рівень зріс, то Путін, на думку дипломата, наполягатиме на тому, щоб натівські сили відійшли аж за Німеччину.

Також, як підкреслив Безсмертний, в перелік "першопричин" входять дві угоди, які гарантують безпеку Москви, і їх мають підписати з Росією окремо США та НАТО. Зміст угоди "Про гарантії безпеки Росії"можна знайти в інтернеті – це документ датований груднем 2021 року.

Тому забавки щодо того, що поняття "першопричин" стосується лише України, киньте. Йдеться про всі країни Центральної та Східної Європи, Сполучені Штати і блок НАТО,

– зазначив він.

Також "першопричини" в розумінні Кремля включають поняття, які озвучуються як законні територіальні інтереси Росії, а це, за словами політика, території всіх держав, які входили до складу Радянського Союзу.

Крім того, існує поняття неділимості глобальної безпеки, суть якого полягає в тому, що сили НАТО чи союзників Альянсу, чи США, мають бути виведені на відстань, коли вони не можуть вражати один одного. Тому всі військові бази, які з'явилися після 1991 року, наголосив він, мають бути ліквідовані, і ситуація має бути повернута в статус-кво.

Насправді за всім цим стоїть повернення принципу поділу світу між Росією та Сполученими Штатами Америки, тільки ж США залишаються у статус-кво. А всі держави, що набули статус незалежності, вступили в НАТО та ЄС, мають повернутися під вплив Радянського Союзу – нинішньої Росії,

– відзначив Роман Безсмертний.

Тому, на його думку, дуже важливо пояснити Дональду Трампу, про що говорить російський диктатор. А саме про повернення до розподілу світу станом на 1991 рік. Це стосується також й Африканського континенту та Азії.

До слова, видання The Telegraph пише, що одразу після розмови Трампа з Путіним Росія здійснила наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Київ. Це свідчить про те, що Кремль не очікує рішучих дій з боку Білого дому. У виданні наголошують, що Путін переконаний, що "Трамп не змусить його заплатити за такі дії".