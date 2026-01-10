Путин боится не Европы, а США под моим руководством, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на значительную поддержку Европы, ее помощи Украине недостаточно. Он также добавил, что Путин не боится европейских лидеров.

Лидер Америки уверен, что Европа не имеет влияния на Путина. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Европе?

Трамп сказал, что Европа "отстала" и должна "взять себя в руки".

Европа делает много для Украины, но этого недостаточно. Путин не боится Европы, он боится США, которыми руковожу я,

– отметил он.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что положительно относится к Европе из-за своих европейских корней, но сейчас это "другое место".

Что Трамп сказал о Путине?

Отвечая на вопрос о возможности применить против Путина метод, подобный операции с Николасом Мадуро в Венесуэле, Трамп сказал, что в этом нет необходимости. В то же время он отметил, что имел "прекрасные отношения" с Путиным, но сейчас "очень разочарован".

Президент США добавил, что за последний месяц Россия потеряла 31 тысячу человек, большинство из которых были солдатами, а экономика страны находится "в плачевном состоянии".

Он подчеркнул, что США продают оружие государствам НАТО для поддержки Украины, а не тратят деньги на саму Украину.

Для меня главное – остановить войну, в которой ежемесячно погибает 30 тысяч человек, – подытожил Трамп.

Что известно о мирном плане для прекращения войны в Украине?