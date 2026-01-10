Лидер Америки уверен, что Европа не имеет влияния на Путина. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Европе?

Трамп сказал, что Европа "отстала" и должна "взять себя в руки".

Европа делает много для Украины, но этого недостаточно. Путин не боится Европы, он боится США, которыми руковожу я,

– отметил он.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что положительно относится к Европе из-за своих европейских корней, но сейчас это "другое место".

Что Трамп сказал о Путине?

Отвечая на вопрос о возможности применить против Путина метод, подобный операции с Николасом Мадуро в Венесуэле, Трамп сказал, что в этом нет необходимости. В то же время он отметил, что имел "прекрасные отношения" с Путиным, но сейчас "очень разочарован".

Президент США добавил, что за последний месяц Россия потеряла 31 тысячу человек, большинство из которых были солдатами, а экономика страны находится "в плачевном состоянии".

Он подчеркнул, что США продают оружие государствам НАТО для поддержки Украины, а не тратят деньги на саму Украину.

Для меня главное – остановить войну, в которой ежемесячно погибает 30 тысяч человек, – подытожил Трамп.

Что известно о мирном плане для прекращения войны в Украине?