Трамп уже неоднократно заявлял, что достоин получить Нобелевскую премию мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Трамп теряет терпение к Путину: в СМИ ответили, почему Путин – главное препятствие к миру

Что сказал Трамп о готовности получить премию мира?

В интервью Fox News Трамп сообщил, что услышал о желании лидера венесуэльской оппозиции Мачадо передать премию, и назвал это "большой честью". В Белом доме не предоставили дополнительных деталей о встрече.

Мария Корина Мачадо получила премию за неустанную работу по продвижению демократических прав в Венесуэле и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.

Впоследствии она заявила, что посвящает победу Дональду Трампу. Ранее Трамп неоднократно утверждал, что должен был бы получить Нобелевскую премию мира. Он отметил свою роль в завершении войн, и после объявления лауреата этого года критиковал Нобелевский комитет за якобы политические мотивы при присуждении награды.

Как отреагировал Нобелевский комитет?

Представители Нобелевского комитета отметили, что премия не может быть разделена или передана другому лицу.

После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует бессрочно,

– отметили они.

Что известно о спецоперации Америки в Венесуэле?