Трамп вже неодноразово заявляв, що гідний отримати Нобелівську премію миру. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Що сказав Трамп про готовність отримати премію миру?

У інтерв'ю Fox News Трамп повідомив, що почув про бажання лідерки венесуельської опозиції Мачадо передати премію, і назвав це великою честю. У Білому домі не надали додаткових деталей щодо зустрічі.

Марія Коріна Мачадо отримала премію за невпинну роботу з просування демократичних прав у Венесуелі та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії.

Згодом вона заявила, що присвячує перемогу Дональду Трампу. Раніше Трамп неодноразово стверджував, що мав би отримати Нобелівську премію миру. Він наголосив на своїй ролі у завершенні воєн і після оголошення лауреатки цього року критикував Нобелівський комітет за нібито політичні мотиви присудження нагороди.

Як відреагував Нобелівський комітет?

Представники Нобелівського комітету наголосили, що премія не може бути розділена або передана іншій особі.

Після оголошення про присудження Нобелівської премії вона не може бути відкликана, розділена або передана іншим особам. Рішення є остаточним і діє безстроково, – зазначили представники комітету.

