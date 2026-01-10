Лідер Америки впевнений, що Європа не має впливу на Путіна. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про Європу?

Трамп сказав, що Європа "відстала" та має "взяти себе в руки".

Європа робить багато для України, але цього недостатньо. Путін не боїться Європи, він боїться США, якими керую я,

– зазначив він.

При цьому глава Білого дому підкреслив, що позитивно ставиться до Європи через своє європейське коріння, але нині це "інше місце".

Що Трамп сказав про Путіна?

Відповідаючи на запитання щодо можливості застосувати проти Путіна метод, подібний до операції з Ніколасом Мадуро у Венесуелі, Трамп сказав, що в цьому немає потреби. Водночас він зазначив, що мав "прекрасні стосунки" з Путіним, але зараз "дуже розчарований".

Президент США додав, що за останній місяць Росія втратила 31 тисячу людей, більшість із яких були солдатами, а економіка країни перебуває "в жалюгідному стані".

Він наголосив, що США продають зброю державам НАТО для підтримки України, а не витрачають гроші на саму Україну.

Для мене головне – зупинити війну, у якій щомісяця гине 30 тисяч людей, – підсумував Трамп.

Що відомо про мирний план для припинення війни в Україні?