Політолог Володимир Фесенко підкреслив у розмові з 24 Каналом, чи події на Близькому Сході призведуть до третьої світової війни. За його словами, для цього немає підстав через слабку позицію однієї зі сторін конфлікту.

Чому Іран не закриває Ормузьку протоку?

Фесенко вважає, що Іран намагається зараз максимально підняти ставки, адже йдеться про виживання його режиму. Особливо після загибелі верховного релігійного лідера Алі Хаменеї, іранська влада прагне максимальної помсти.

Тому найближчими днями можемо спостерігати спалах агресії. Причому з обох боків. Може бути і певна ланцюгова реакція, особливо з боку Ірану, тому що йому треба продемонструвати помсту,

– зазначив він.

Однак при цьому ресурс Ірану обмежений. Він накопичив дуже багато ракет, дронів і зараз намагається їх використати. Причому він, за словами політолога, застосовує нову тактику, запускаючи їх не тільки по Ізраїлю, але й по американських об'єктах, що розташовані в арабських країнах.

Багато хто вважає, що це помилка Ірану, тому що він у такий спосіб збільшує коло країн, які зараз дуже незадоволені такими його діями і через це підтримуватимуть США. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб такий режим припинив існування, або щоб військова міць Ірану була максимально зруйнована на майбутнє,

– пояснив він.

Водночас Фесенко не погоджується з тезою, яка зараз викидається, що через події на Близькому Сході наближається третя світова війна. На його думку, її не буде, адже в Ірану немає союзників, які готові воювати за нього.

Росія визначила свою позицію – вона не буде воювати за Іран, тому що Володимир Путін не хоче не сваритися із Дональдом Трампом. В перспективі він хоче домовитися із США. Крім того, між Іраном і Росією теж були протиріччя. Навіть їхня угода про стратегічне партнерство не передбачала взаємної воєнної допомоги. З Північною Кореєю у Росії інша ситуація,

– зауважив Володимир Фесенко.

Китай, на його думку, теж не буде воювати за Іран, хоч він і важливий для Пекіну з погляду отримання нафти. Однак Китай дуже зацікавлений в тому, щоб війна на Близькому Сході швидко припинилася і відновилась нормальна робота нафтового ринку.

Важливо! Китай відреагував на масштабну операцію США та Ізраїля проти Ірану, закликавши Вашингтон та Єрусалим негайно припинити військові дії, щоб уникнути подальшого загострення ситуації. У китайському МЗС наголосили, що атаки США та Ізраїлю на Іран під час переговорного процесу є неприпустимими, так само як "відкриті вбивства лідера суверенної держави та заклики до зміни влади". Такі дії, як вважає офіційний Пекін, суперечать міжнародному праву та базовим принципам міжнародних відносин.

"Саме тому Іран і досі не закриває Ормузьку протоку, хоча такий ризик залишається. Це пов'язано з позицією Китаю, який виступає категорично проти цього", – наголосив політолог.

Якщо Ормузька протока буде заблокована, це означатиме ескалацію війни, адже США підуть на те, щоб розблоковувати її і навіть можуть розпочати сухопутну операцію проти Ірану.

Війна на Близькому Сході: які останні заяви Трампа?