Политолог Владимир Фесенко подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, приведут ли события на Ближнем Востоке к третьей мировой войне. По его словам, для этого нет оснований из-за слабой позиции одной из сторон конфликта.

Почему Иран не закрывает Ормузский пролив?

Фесенко считает, что Иран пытается сейчас максимально поднять ставки, ведь речь идет о выживании его режима. Особенно после гибели верховного религиозного лидера Али Хаменеи, иранская власть стремится к максимальной мести.

Поэтому в ближайшие дни можем наблюдать вспышку агрессии. Причем с обеих сторон. Может быть и определенная цепная реакция, особенно со стороны Ирана, потому что ему надо продемонстрировать месть,

– отметил он.

Однако при этом ресурс Ирана ограничен. Он накопил очень много ракет, дронов и сейчас пытается их использовать. Причем он, по словам политолога, применяет новую тактику, запуская их не только по Израилю, но и по американским объектам, расположенным в арабских странах.

Многие считают, что это ошибка Ирана, потому что он таким образом увеличивает круг стран, которые сейчас очень недовольны такими его действиями, и поэтому будут поддерживать США. Они будут заинтересованы в том, чтобы такой режим прекратил существование, или чтобы военная мощь Ирана была максимально разрушена на будущее,

– пояснил он.

В то же время Фесенко не согласен с тезисом, который сейчас выбрасывается, что из-за событий на Ближнем Востоке приближается третья мировая война. По его мнению, ее не будет, ведь у Ирана нет союзников, которые готовы воевать за него.

Россия определила свою позицию – она не будет воевать за Иран, потому что Владимир Путин не хочет не ссориться с Дональдом Трампом. В перспективе он хочет договориться с США. Кроме того, между Ираном и Россией тоже были противоречия. Даже их соглашение о стратегическом партнерстве не предусматривало взаимной военной помощи. С Северной Кореей у России другая ситуация,

– отметил Владимир Фесенко.

Китай, по его мнению, тоже не будет воевать за Иран, хотя он и важен для Пекина с точки зрения получения нефти. Однако Китай очень заинтересован в том, чтобы война на Ближнем Востоке быстро прекратилась и возобновилась нормальная работа нефтяного рынка.

Важно! Китай отреагировал на масштабную операцию США и Израиля против Ирана, призвав Вашингтон и Иерусалим немедленно прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. В китайском МИД подчеркнули, что атаки США и Израиля на Иран во время переговорного процесса недопустимы, так же как "открытые убийства лидера суверенного государства и призывы к смене власти". Такие действия, как считает официальный Пекин, противоречат международному праву и базовым принципам международных отношений.

"Именно поэтому Иран до сих пор не закрывает Ормузский пролив, хотя такой риск остается. Это связано с позицией Китая, который выступает категорически против этого", – отметил политолог.

Если Ормузский пролив будет заблокирован, это будет означать эскалацию войны, ведь США пойдут на то, чтобы разблокировать его и даже могут начать сухопутную операцию против Ирана.

