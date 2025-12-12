Подлый ход под прикрытием переговоров: как Путин разыгрывает Трампа и какова его первоочередная цель

Путин демонстративно приказал своим войскам продолжать боевые действия в Украине для достижения всех целей, заявив о ряде "успехов". И все это на фоне мирных переговоров и стремления Трампа как можно быстрее добиться завершения войны.

Кремль пытается манипулировать Трампом и его командой. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, какая главная цель публично озвученного поручения Путина и зачем тогда Россия активизировала переговорный процесс.

Для чего Путин показательно поручил своим войскам воевать дальше?

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что данное заявление сделано не для Украины. Все это делается для одного человека, который находится по ту сторону океана – для американского президента Дональда Трампа.

Надо убедить американского лидера, что у россиян все хорошо, что Украина проседает по всем фронтам и надо давить именно на Киев, чтобы украинское высшее политическое руководство согласилось на все требования и условия, которые выставляет Российская Федерация,

– сказал Ступак.

То есть, резюмировал экс-сотрудник СБУ, Путин таким образом пытается убедить Трампа, что в Российской Федерации все идет в соответствии с планом. Хотя на самом деле российская экономика страдает от многочисленных санкций, которые были на нее наложены, и рискует получить некий "инфаркт миокарда".

Зачем России переговоры с США?

Ступак заметил, что все пункты так называемого мирного плана США начали появляться не от Украины, не от Европы и даже не от Вашингтона, а – от Российской Федерации. То есть сама Москва стала инициатором данного процесса.

И это же не просто какой-то российский чиновник сгенерировал подобный мирный план, а все произошло по прямому указанию главы Кремля.

То есть лично Путин понимает, что что-то такое происходит у них в стране, что может в будущем поставить под большие сомнения всю российскую экономику, государство и, возможно, стоило бы уже сейчас начинать затормаживать войну – иначе она приведет к необратимым последствиям либо требует столь огромного количества ресурсов, чего Россия на длительную перспективу себе позволить не может,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Однако, добавил Ступак, на короткую перспективу возможности у Москвы есть. Поэтому Кремль осторожно бросил американцам пункты для мирного плана и началось их обсуждение. Россия же тем временем продолжает играть роль, что у нее все хорошо.

Чего хочет добиться Кремль благодаря переговорам?

Профессор американистики Скотт Лукас отметил, что активизация переговоров является новой спецоперацией россиян. И Путин очень хочет как можно быстрее решить один вопрос, который очень его беспокоит.

Он напомнил, что Путин – бывший сотрудник КГБ. В команде российского диктатора есть много лиц, которые также являются выходцами из спецслужб. Поэтому они всегда тщательно изучают всех, с кем имеют дело, чтобы потом пытаться манипулировать. Поэтому, очевидно, у России есть досье и на Стива Уиткоффа, и на Джареда Кушнера, и на самого Дональда Трампа.

В настоящее время, по его словам, первоочередной проблемой Путина являются санкции, которые очень плохо действуют на Россию.

Санкции против российских нефтяных компаний и их клиентов серьезно сказываются на прибылях. Поэтому Россия хотела бы, чтобы эти санкции сняли,

– заявил Скотт Лукас.

Поэтому, отметил профессор американистики, Кремль пытается манипулировать Соединенными Штатами. И, кроме отмены санкций, еще одной важной целью Путина является получение от Вашингтона публичных обязательств по 2 вопросам: непринятие Украины в НАТО и признание оккупированного Донбасса "российской территорией".

