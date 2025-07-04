На фоне приостановки помощи США Путин готовит лето атак на Украину, – WSJ

Президент США Дональд Трамп отступает в своей поддержке Украины. Зато Россия использует этот шанс для наращивания наземных наступлений и бомбардировки украинской территории.

В телефонном разговоре с американским лидером российский диктатор Владимир Путин дал понять, что не намерен прислушиваться к призывам президента США о прекращении войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какую стратегию в отношении Украины имеет Путин

По данным издания, цели Путина остаются неизменными. Он до сих пор стремится восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддерживать Киев. Решение США на этой неделе о приостановлении поставок оружия украинцам дает значительный импульс усилиям главы Кремля.

Стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Сейчас Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны России. Тогда как усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Аналитики говорят, что последние события укрепляют уверенность Москвы в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Это объясняют тем, что Киеву придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

Но захват территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада,

– подчеркивает WSJ.

Именно поэтому Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждения зданий и истощения жителей.

Напомним, что 1 июля Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США.

Там отметили, что решение приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас. Это вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе из-за того, что государство может стать более уязвимым к российским авиаударам.